Son Dakika | İsrail gazetesi: BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD'den F-22 talep etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | İsrail gazetesi: BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD'den F-22 talep etti

26.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:24
Son Dakika | İsrail gazetesi: BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD'den F-22 talep etti

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını açıklayan Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için Washington'dan F-22 savaş uçaklarının İsrail'e satılmasını talep ettiği bildirildi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını açıklayan Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için Washington'dan F-22 savaş uçaklarının İsrail'e satılmasını talep ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye F-35 satışına karşı çıkmayacaklarını açıklamasının ardından İsrail'in, ABD'den F-22 satın almasının gündeme geldiği belirtildi.

Bölgedeki hava üstünlüğünün korunması için Tel Aviv'in, Washington'dan kendilerine F-22 satışına izin verilmesini istediği ifade edildi.

ABD yönetiminin bu talebe ne cevap verdiğine değinilmeyen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin de yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor. ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Serdar Aziz Yücel İldiz
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İsrail gazetesi: BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD'den F-22 talep etti - Tel Aviv
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:38:18. #1.14#
title