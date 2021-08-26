Son Dakika | İsrail'den, Gazze'ye bazı ürünlerin girişinde, uyguladığı kısıtlamaları esnetme kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İsrail'den, Gazze'ye bazı ürünlerin girişinde, uyguladığı kısıtlamaları esnetme kararı

Son Dakika | İsrail'den, Gazze'ye bazı ürünlerin girişinde, uyguladığı kısıtlamaları esnetme kararı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki uluslararası ve sivil projelerde kullanılacak bazı ekipmanlar ve ürünlerde geçerli kısıtlamaları bugünden itibaren esnetme kararı aldı.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki uluslararası ve sivil projelerde kullanılacak bazı ekipmanlar ve ürünlerde geçerli kısıtlamaları bugünden itibaren esnetme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından İsrail'in insani meseleleri eski haline getirmek için Gazze Şeridi'nde ekonomik alanda bir dizi uygulama başlattığı belirtildi.

Bugün itibariyle yürürlüğe gireceği kaydedilen uygulamalar kapsamında Gazze Şeridi'nde uluslararası sivil projeler ile özel sektör için Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan bazı ekipman ve ürün girişlerindeki kısıtlamaların gevşetileceği ifade edildi.

Açıklamada, ithal araçların girişlerinin yanı sıra Gazze ve Batı Şeria arasındaki altın ticaretine izin verileceği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısından İsrail'e, Gazzeli tüccarların geçişi için belirlenen sayının bin kişi daha artırılacağı ifade edildi.

Ordu açıklamasında bu sivil adımların, üzerinde mutabık kalınan aşamalara ve güvenlik istikrarının tüm biçimleriyle korunmasına bağlı olduğu; durum değerlendirmesine göre girişlerdeki esnekliğin gözden geçirileceği aktarıldı.

Abluka altında tutulan Gazze'deki kısıtlamalar

Tel Aviv, mayıs ayından bu yana Gazze'ye ürün girişlerinde ciddi şekilde kısıtlama uyguluyor; bu durum abluka altındaki bölgede ekonomik krizin artmasına neden oluyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | İsrail'den, Gazze'ye bazı ürünlerin girişinde, uyguladığı kısıtlamaları esnetme kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:16:48. #1.15#

title