Son dakika! İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor - Haberler
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Son dakika! İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika! İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor

Son dakika gündem haberi... İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor - Haberler
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