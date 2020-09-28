Son Dakika | İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü

28.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:32
Son Dakika | İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü

Son dakika haberi... İsrail'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

İsrail'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 49 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1499'a ulaştığı, 4 bin 252 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 233 bin 118'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 763'nün durumunun ağır olduğu, 164 bin 980 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Netanyahu'dan 1500 ağır hastaya hazırlıklı olun mesajı

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, hastanelerin 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 virüsü taşıyan 1500 ağır hastanın tedavisine hazırlıklı olması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İkinci dalganın etkisi altındaki İsrail'de vakalardaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Gülay Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Gökhan Gönül Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Çocuk Asker Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İsrail'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 22:35:15. #1.15#
title