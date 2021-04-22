Son dakika: İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu
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Son dakika: İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu

Son dakika: İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İsrail'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve Batı Kudüs yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İsrail'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve Batı Kudüs yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's Sebi) ve Dimona kentleri??????? arasındaki bir bölgede roket alarmının çaldığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına herhangi bir roket atışının yapılmadığını yazdı.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesis, Dimona yakınlarında bulunuyor.

Öte yandan Batı Kudüs yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde roket alarmının çaldığını doğrularken daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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