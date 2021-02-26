Son dakika! İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı
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Son dakika! İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

26.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:40
Son dakika! İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

Son dakika habere göre İsrail Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede her iki kişiden birine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede her iki kişiden birine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 milyon 649 bin 709 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 274 bin 648 kişiye de ikinci dozunun vurulduğu ifade edildi.

Böylece nüfusun yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 35'ine de ikinci dozu yapılmış oldu.

Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı 20 Aralık 2020'de İsrail'de uygulanmaya başlamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm İsraillilere aşının her iki dozunu da yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bugüne kadar 5 bin 694 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 769 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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