Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı. Milliyetçi Naftali Bennett'in başkaban olacağı Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi destek verdi.

Başbakan Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti.

BENNETT'İN BAŞBAKAN OLACAĞI HÜKÜMETE 8 PARTİ DESTEK VERDİ

Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı
Naftali Bennett

KRİTİK TARİH 14 HAZİRAN

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

BAŞBAKANLIK DÖNÜŞÜMLÜ OLACAK

Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.

12 YILLIK NETANYAHU DÖNEMİ BİTİYOR

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

İşte bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

İSRAİL'DE SON 2 YIL İÇİNDE 4 KEZ SEÇİM YAPILDI

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid'e verildi.

Ülkede son iki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçime gidildi.

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı
Son Dakika | İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı
Son Dakika | İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Abdullah Avcı Merih Demiral Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 00:17:06. #1.15#

title