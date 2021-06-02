Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı

Son dakika: İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı. Milliyetçi Naftali Bennett'in başkaban olacağı Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi destek verdi.

Başbakan Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti.

BENNETT'İN BAŞBAKAN OLACAĞI HÜKÜMETE 8 PARTİ DESTEK VERDİ

Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

Naftali Bennett

KRİTİK TARİH 14 HAZİRAN

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

BAŞBAKANLIK DÖNÜŞÜMLÜ OLACAK

Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.

12 YILLIK NETANYAHU DÖNEMİ BİTİYOR

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

İşte bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

İSRAİL'DE SON 2 YIL İÇİNDE 4 KEZ SEÇİM YAPILDI

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid'e verildi.

Ülkede son iki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçime gidildi.