Son dakika... İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Son dakika haberleri... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların pankartlarla gösteri yapması Polisin protestoculara müdahalesi Protestocuların direnişiİsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların pankartlarla gösteri yapması

Polisin protestoculara müdahalesi

Protestocuların direnişi

İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Kaynak: AA