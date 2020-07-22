Son dakika... İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haberleri... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların pankartlarla gösteri yapması Polisin protestoculara müdahalesi Protestocuların direnişiİsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa...
22.07.2020 02:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 02:56
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestocuların pankartlarla gösteri yapması
Polisin protestoculara müdahalesi
Protestocuların direnişi
İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
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Kaynak: AA