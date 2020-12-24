Son dakika: İsrail'de Kovid-19 nedeniyle üçüncü kez karantina kararı alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: İsrail'de Kovid-19 nedeniyle üçüncü kez karantina kararı alındı

24.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:02
Son dakika: İsrail'de Kovid-19 nedeniyle üçüncü kez karantina kararı alındı

Son dakika gündem haberi... İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yerel saatle 17.00'den itibaren ülke genelinde en az iki haftalık karantina uygulanacağı duyuruldu.

İki haftalık kapanmanın ardından Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının binin altına düşmemesi halinde karantina süresinin uzatılacağı belirtildi.

Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek.

Halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanırken kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

Bu kararla birlikte İsrail, Kovid-19 salgınının ülkede baş gösterdiği mart ayından bu yana üçüncü kez karantina uygulamasına başvurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 384 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 141 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık, dün İsrail'de 4 kişide Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Vitor Hugo Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İsrail'de Kovid-19 nedeniyle üçüncü kez karantina kararı alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 01:11:37. #1.15#
title