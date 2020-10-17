Son dakika: İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü
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Son dakika: İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

17.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:14
Son dakika: İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

Son dakika gündem haberine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu oldu.

Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşıdı.

20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail'de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

18 Eylül'de başlayan karantina gerekçesiyle halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.

Netanyahu hükümeti yasağın Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını dile getirmişti.

İsrail yönetimi bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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