Son dakika! İsrail'de hükümeti kurmakla görevli Lapid: "Bir değişim hükümeti kurma şansı yüksek değil"
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Son dakika! İsrail'de hükümeti kurmakla görevli Lapid: "Bir değişim hükümeti kurma şansı yüksek değil"

Son dakika! İsrail'de hükümeti kurmakla görevli Lapid: 'Bir değişim hükümeti kurma şansı yüksek değil'
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail'de hükümeti kurmakla görevli Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, alternatif bir hükümet kurma şansının yüksek olmadığını söyledi.

İsrail'de hükümeti kurmakla görevli Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, alternatif bir hükümet kurma şansının yüksek olmadığını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, parti mensuplarıyla yaptığı toplantıda konuşan Lapid, "Bir değişim hükümeti kurma şansı yüksek değil. Ancak son ana kadar denemeye devam edeceğiz." dedi.

Kurmaya çalıştıkları hükümetin, uzlaşmacı bir çözüm değil devletin ihtiyaç duyduğu şey olduğunu belirten Lapid, sağ, sol ve merkezin bir yaşam biçimi olarak iş birliği yaptığı bir hükümetin gerekliliğini vurguladı.

Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi dahil tüm partilere hükümete katılma çağrısı yapan Lapid, "Gelmek ve konuşmak isteyen herkese kapım açık." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in hükümet kurmak için verdiği 28 günlük sürenin bitmesine 9 gün kala Lapid, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerle temaslarını yoğunlaştırdı.

İsrail'de hükümet kurma çalışmaları

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi, her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

Netanyahu, kendisine tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olması üzerine görevi İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

Rivlin, Netanyahu'nun ardından koalisyon hükümetini kurma görevini Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid'e verme kararı aldı.

Koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.

Lapid, 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Rivlin bu görevi Meclise verecek.

Meclis de 21 gün içinde koalisyonu kuracak bir ismi belirleyemezse ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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