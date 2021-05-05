Son dakika... İsrail'de hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Lapid'e verildi
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Son dakika... İsrail'de hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Lapid'e verildi

Son dakika... İsrail'de hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Lapid'e verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'e verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'e verdi.

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4'üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Hükümeti kurmakta başarısız olan Netanyahu'ya verilen görev süresi dün yerel saatle 23.59'da sona ermesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'e verdi.

Rivlin televizyonda yaptığı açıklamada, tüm gününü İsrail parlamentosundaki partilere danışarak geçirdiğini ve Lapid'in bir koalisyon hükümeti kurma konusunda en yüksek şansa sahip olduğuna inandığını duyurdu. Rivlin, Lapid ile konuştuğunu ve hükümeti kurması için 28 günlük yetki verdiğini açıkladı. Lapid, 120 sandalyeli parlamentoda 56'sının desteğine sahipken, hükümeti kurmak için 5 sandalyeye daha ihtiyacı var. Babası eski Kabine Bakanı olan, kendisi de deneyimli bir gazeteci ve politikacı olan Lapid'in hükümeti kurmak için potansiyel ortaklarla anlaşmaya varmak için dört haftası var.

Netanyahu'nun iktidarı sallantıda

Lapid, yeni görevi sayesinde İsrail'in en uzun süre hizmet veren ve 12 yıldır görevde olan 71 yaşındaki Başbakanı Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebilir. Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarılı olamaması ise siyasi kariyeri hakkındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İsrail Demokrasi Enstitüsü Başkanı Yohanan Plesner yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre, birkaç gün veya birkaç hafta içinde, Sayın Netanyahu'yu içermeyen bir koalisyonumuz olabilir. Bu çığır açan bir değişiklik olacak" dedi.

Netanyahu hakkındaki dava sürüyor

Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan dava sürüyor. Görevdeyken yargılanan Başbakan Netanyahu, geçtiğimiz sene 24 Mayıs'ta yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Netanyahu, kolluk kuvvetlerini, yargı ve medyayı kendisine karşı bir "cadı avı" yürütmekle suçlayarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Öte yandan İsrail'de hükümet kurulamaması nedeni ile yeniden seçime gidilebilir, yeniden seçime gidilmesi halinde İsrail'de son 2 yılda düzenlenen 5'inci seçim olacak. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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