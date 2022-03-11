(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı - Haberler

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(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- İsrail'de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı İsrail'in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

- İsrail'de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Tragger, İsrail, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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