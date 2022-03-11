(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

- İsrail'de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.