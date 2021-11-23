Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika haber... İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlandı.

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş aralıkları giderek genişletiliyor. İsrail'de aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandı. Yetkililer, yeni uygulamanın günlük vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olacağını ve yeni bir dalgayı önleyeceğini düşünüyor. İsrail medyası, belirtilen yaş grubu arasında ilk gün yoğunluk yaşanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla 9 yaşındaki oğlu David'i aşı merkezine götürdü. Başbakan Bennett, ailelere seslenerek, " Aşı, çocuklarımızı ve aynı zamanda ebeveynleri de koruyor" dedi.

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 341 bin 305 vaka tespit edilirken, 8 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika! PROF. DR. TECER: HAVADA KORONAVİRÜSÜN RNA'SINA RASTLADIK

Son dakika! PROF. DR. TECER: HAVADA KORONAVİRÜSÜN RNA'SINA RASTLADIK

 Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası kapanma gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeni dönemde kişisel tedbirleri önemsiyor olacağız

Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası kapanma gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeni dönemde kişisel tedbirleri önemsiyor olacağız

 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'Favipiravir etkisiz çıktı' iddialarına yanıt: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına yanıt: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title