Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş aralıkları giderek genişletiliyor. İsrail'de aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandı. Yetkililer, yeni uygulamanın günlük vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olacağını ve yeni bir dalgayı önleyeceğini düşünüyor. İsrail medyası, belirtilen yaş grubu arasında ilk gün yoğunluk yaşanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla 9 yaşındaki oğlu David'i aşı merkezine götürdü. Başbakan Bennett, ailelere seslenerek, " Aşı, çocuklarımızı ve aynı zamanda ebeveynleri de koruyor" dedi.

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 341 bin 305 vaka tespit edilirken, 8 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)