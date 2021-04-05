Son Dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin yeni hükümeti kuracak kişiyi belirlemek için partilerle görüşmelere başladı
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Son Dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin yeni hükümeti kuracak kişiyi belirlemek için partilerle görüşmelere başladı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son Dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin yeni hükümeti kuracak kişiyi belirlemek için partilerle görüşmelere başladı

Son dakika haberler: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirileceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirileceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Rivlin, ilk olarak seçimleri önde tamamlayan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisi heyetini kabul etti.

Açıklamada, Rivlin'in gün boyunca seçimlerde meclise girmeyi başaran 13 partinin temsilcilerini kabul edeceği kaydedildi.

Rivlin'in çarşamba günü hükümeti kurmakla görevlendireceği kişiyi açıklayacağı belirtilen açıklamada, görevlendirilen kişiye 28 gün mühlet verileceği ve gerekirse buna 14 gün daha ilave edilebileceği aktarıldı.

İsrail kanunlarına göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin söz konusu süre içinde başarısız olması durumunda cumhurbaşkanı bir başkasını görevlendirmek zorunda. Bu kişi de hükümeti kuramazsa bu kez meclis devreye giriyor. Meclis bu aşamada ya başka birini görevlendirebilir ya da bir kez daha seçim kararı alabilir.

İsrail'de 23 Mart'ta iki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçime gidilmişti.

Seçimde ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşmıştı. Bu nedenle ülkeyi yeni bir koalisyon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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