Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet...
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Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet...

Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'i verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'i verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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