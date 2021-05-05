Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet...
Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'i verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'i verdi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı