Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı'ndan hükümet yetkililerine "dördüncü seçim" uyarısı
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Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı'ndan hükümet yetkililerine "dördüncü seçim" uyarısı

Son dakika haberi... İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümete "dördüncü kez seçimlere gitme hatasına düşülmemesi" uyarısında bulundu.

Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı'ndan hükümet yetkililerine
11.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:49

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümete "dördüncü kez seçimlere gitme hatasına düşülmemesi" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Rivlin, İletişim Bakanı Yoaz Hendel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Herhangi bir partiden seçilmiş yetkililer; bizi bir kez daha seçimlere götürürseniz, bizi bir kez daha o korkunç çukura sürüklerseniz, bu ülkeye acımasız, acı verici ve affedilemez bir darbe indirirsiniz. Dikkat edin, buna çok dikkat edin." dedi.

Bir kez daha seçimlere gidilmemesi uyarısında bulunan Rivlin, "Bu mümkün değil. Seçimlere gitme olasılığını kabul etmemiz mümkün değil. Her ne kadar mantıklı bir ihtimal olsa da bu ölümümüzü hazırlamak demektir." ifadelerini kullandı.

Rivlin'den Netanyahu ve Gantz'a "mesaj"

Rivlin'in bu ifadeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde can kaybı ve vaka sayılarının artmasıyla erken seçimi gündeme getiren Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yetkilileri ve koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz ile partisi Mavi-Beyaz İttifakı'na yapılan bir uyarı olarak değerlendirildi.

Salgının yanı sıra Netanyahu, koalisyon ortağı Gantz ile aralarında yaşanan "bütçe" anlaşmazlığı nedeniyle de yeniden seçimlere gitme imasında bulunuyor.

Rivlin, 23 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da erken seçim tartışmalarına son verilmesini isteyerek, "İsrail devleti, kavga ederken peşinizden sürüklediğiniz bir bez bebek değil. İnsanların bu krize (Kovid-19 salgını) odaklanmanıza ve iyi bir çözüm bulmanıza ihtiyacı var. Bu sizin elinizde." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesini de eleştiren Rivlin, "Şu ana kadar İsrail, virüsle mücadele konusunda açık bir doktrin ortaya koyamadı." demişti.

Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail bir yıl içinde 3 kez seçime gitmişti

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

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Kaynak: AA

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