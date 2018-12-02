Son Dakika! İsrail Polisinden, Netanyahu Hükümetini Devirecek Karar: Yolsuzluk Davası Açılsın
Son dakika! İsrail polisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları için dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi. Bu karar, Netanyahu hükümetini devirebilir.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya karşı başlatılan telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasında İsrail polisi, dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.
NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ: HUKUKSAL DAYANAĞI YOK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, polisin hakkında dava açılması yönünde verdiği tavsiye kararının hukuksal dayanağı olmadığını söyledi.
NETANYAHU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Netanyahu'nun, başbakanlık seçim kampanyalarında kampanya sorumlusu olan arkadaşı telekominkasyon şirketi sahibi Shlomo Filber'i göreve getirmek için Telekominikasyon bakanlığı yöneticisi Avi Berger'i görevden aldığı öne sürüldü.
Netenyahu ve eşi Sara'nın, Walla isimli haber sitesinin sahibinin eşi ile anlaşarak haber sitesinin haklarında olumlu haberler vermesi konusunda anlaştığı iddia edildi.