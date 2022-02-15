Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife ile başkent Manama'da bir araya geldi. Bahreyn Başbakanı Al Halife, İsrail Başbakanı Bennett'i resmi törenle karşıladı.

Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de

Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de

Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de

AA - Güncel

Naftali Bennett, Bahreyn, Halife, İsrail, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title