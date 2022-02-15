Son dakika... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'de

Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife ile başkent Manama'da bir araya geldi. Bahreyn Başbakanı Al Halife, İsrail Başbakanı Bennett'i resmi törenle karşıladı.