Son dakika! İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika! İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika! İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, iki hafta önce İsrail askerlerince vurulan 34 yaşındaki Filistinli Fadi Veşha'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, iki hafta önce İsrail askerlerince vurulan 34 yaşındaki Filistinli Fadi Veşha'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Veşha'nın iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde düzenlenen İsrail karşıtı gösteride yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından gerçek mermiyle vurulan Veşha'nın iki hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle, Batı Şeria'da günlerce protestolar düzenlenmiş, İsrail askerlerinin bu gösterilere saldırısında da onlarca Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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