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Son dakika: İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın önünde yaraladığı Filistinli doktor hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın önünde yaraladığı Filistinli doktor hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İsrail askerlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda silahla yaraladığı Filistinli doktor hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda silahla yaraladığı Filistinli doktor hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'nda bir Filistinliye ateş açmıştı. Filistin Tutuklu İşleri Komisyonu, söz konusu Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden Filistinlinin Hazem Joulani adında 50 yaşında bir doktor olduğu belirtildi.

İsrail tarafından daha önce yapılan açıklamada Filistinlinin İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilmiş, olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının kapatıldığı bildirilmişti. - KUDÜS

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