Son dakika! İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye...
Son dakika haberleri: İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat