Son dakika... İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika... İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika... İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin açtığı ateş nedeniyle iki Filistinli genç yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin açtığı ateş nedeniyle iki Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinli acil servise kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Filistinlilerin 19 yaşındaki Salih Ammar ve 21 yaşındaki Raid Ebu Seyf olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler arasında bir çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
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