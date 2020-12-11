İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
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İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı

11.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:26

Filistin'in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi.

Filistin'in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi. Baskında 2 sivil yaralanırken, 15 sivil ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin'de İsrail'in baskısı giderek artarken, yerel halk askerlerin şiddetine maruz kalmaya devam ediyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Nablus şehrinin doğusundaki Beit Dajan köyüne İsrail askerleri baskın düzenledi. İsrailli yerleşimciler tarafından ele geçirilme tehdidi altındaki köye, zeytin dikme etkinliği sırasında düzenlenen baskında askerler, plastik mermi ve biber gazı kullanarak etkinlik alanındaki yerli halkı dağıtmak istedi. O anlarda 2 sivil üzerlerine isabet eden plastik mermiler nedeniyle yaralanırken, 15 sivil ise biber gazından etkilendi.

Köy Muhtarı Nasser Abu Jaish yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin şiddet uygulayarak etkinlik katılımcılarını dağıtmaya çalıştığını belirtti. Jaish, askerlerin etkinliğe katılan sivillere plastik mermi ile ateş açtığını ve biber gazı kullandığını ifade ederken, plastik mermilerin isabet ettiği 2 sivilin yaralandığını ve 15 sivilin ise biber gazından etkilendiğini açıkladı.

Daha önce Filistin'in Kalkilya şehrinin doğusunda yer alan Kafr Qaddum köyüne ve Ramallah şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Al-Mughayir köyüne İsrail askerleri baskın düzenlemiş ve baskın sırasında kullanılan biber gazından onlarca sivil etkilenmişti. İsrail askerleri tarafından Filistin'de bulunan birçok köye baskınlar düzenleniyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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