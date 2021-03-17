Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilerin evlerini yıktı
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Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilerin evlerini yıktı

17.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:39
Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilerin evlerini yıktı

Son dakika gündem haberi: İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı.

Batı Şeria'daki El-Harabşe Bedevi Topluluğu Sözcüsü İsmail el-Harabşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köylerine baskın düzenlediğini söyledi.

Askerlerin köydeki 7 ev ile hayvan barınaklarını yıktığını belirten Harabşe, bedevi ailelerin açıkta kaldığını ifade etti.

Harabşe ayrıca, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için bedevileri arazilerinden çıkarmaya çalıştığını vurguladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentleri kırsalında da Filistinlilere ait bazı çadır ve seralara "C bölgesinde olduğu ve ruhsatsız yapıldığı" gerekçesiyle el koydu.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni yapı veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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