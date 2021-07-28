İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin ateş açtığı araçtan detay görüntüler Görgü tanığı Muhammed Ayyad'in açıklaması İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladıKUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde 11...

İsrail askerlerinin ateş açtığı araçtan detay görüntüler

Görgü tanığı Muhammed Ayyad'in açıklaması İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle göğsünden vurarak yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikindi saatlerinde Beyt Ummer beldesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir çocuğun ağır yaralı bir şekilde El-Halil'deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Beyt Ummer beldesinin girişinde seyir halindeki bir araca ateş açtığı belirtildi.

Tanıklar araç içinde bulunan 11 yaşındaki bir çocuğun göğsünden gerçek mermiyle vurularak ağır yalandığını kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli aktivist Muhammed Avad, Beyt Ummer beldesinde herhangi bir olay olmadığını, İsrail askerlerinin kasten yoldan geçen araca ateş açtığını ve araçta babasıyla bulunan 11 yaşındaki Muhammed el-Allami adlı çocuğun ağır yaralandığını belirtti.

Beyt Ummer Beldesi Belediye Başkanı Nasri Sabarne de, "El-Allami'nin aracına ateş etmek, işgalcilerin bölgede gerçekleştirdiği yeni bir yargısız infaz suçudur." dedi.

Olaya ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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