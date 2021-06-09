Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas'ın bölge sorumlularından Nadir Safafta'nın da bulunduğu 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas'ın bölge sorumlularından Nadir Safafta'nın da bulunduğu 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ???????İsrail ordusuna bağlı özel bir gücün Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenlediği ve Hamas'ın bölge liderlerinden Safafta'yı evinden gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas ve İsrail ordusundan Safafta'nın gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinden de 10 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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