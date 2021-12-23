Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerlerince ateş açılan araçta ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Ramallah'ın El-Bireh bölgesinde sırtından vurulan 26 yaşındaki Muhammed İsa Abbas adlı Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri El-Bireh bölgesindeki El-Em'ari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Haber de, baskın sırasında askerlerin seyir halindeki araca ateş açtığı, ağır yaralanan Abbas'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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