Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonu

07.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:54
Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlğı ekipleri, K.D. ve İ.E'nin evlerine düzenledikleri operasyonda 568 gram kubar ele geçirdi.

Gözatına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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