Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonu
07.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:54
Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlğı ekipleri, K.D. ve İ.E'nin evlerine düzenledikleri operasyonda 568 gram kubar ele geçirdi.
Gözatına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen