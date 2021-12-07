Son dakika... Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, son iki haftada operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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