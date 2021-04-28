Son Dakika | Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Isparta'da düzenlenen operasyonda 38 sikke, 6 metal heykel, 9 metal obje ve 1 bakır tas ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen operasyonda 38 sikke, 6 metal heykel, 9 metal obje ve 1 bakır tas ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan gelen şüphelilerin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent merkezinde H.S, Y.A, Ş.Y, A.I, R.D, H.G. ve M.N'yi ellerindeki tarihi eserleri satacağı sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 38 sikke, 6 metal heykel, 9 metal obje ve 1 bakır tas ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler, müzeye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen