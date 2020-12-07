Son Dakika | Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye 204 bin 750 lira ceza
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Son Dakika | Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye 204 bin 750 lira ceza

07.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:51
Son Dakika | Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye 204 bin 750 lira ceza

Son dakika haberi... Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 kişiye 204 bin 750 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 kişiye 204 bin 750 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu belirtildi.

Kısıtlama sürecinde güvenlik güçlerinin denetimlerine devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Kısıtlama kurallarını ihlal eden 65 kişiye toplam 204 bin 750 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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