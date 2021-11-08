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Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen tırın şoförü öldü

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen tırın şoförü öldü

Son dakika haberler: Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförü hayatını kaybetti.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförü hayatını kaybetti.

Adil Odacı yönetimindeki tır, Madenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şoför Odacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Odacı'nın cenazesi, Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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