Son Dakika | Isparta'da muhtarla zabıta amirinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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Son Dakika | Isparta'da muhtarla zabıta amirinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

15.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18
Son Dakika | Isparta'da muhtarla zabıta amirinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Isparta'nın Gönen ilçesinde zabıta amiri ve muhtar arasında yaşanan kavga iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde zabıta amiri ve muhtar arasında yaşanan kavga iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Göletevleri Muhtarı Gökhan Ayan ile zabıta amiri S.A'nın yeğeni D.A'nın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Muhtar Ayan'ın işlettiği markette gelen D.A, üzerinde taşıdığı bıçakla Ayan'ın üzerine yürüdü. Bunun üzerine Ayan da üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını çekti.

Bir süre sonra D.A'nın amcası zabıta amiri S.A. da markete geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri de olay yerine gelerek biber gazıyla müdahale etti.

Muhtar Ayan, gazetecilere, bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürdüğü zabıta amirinin yeğeninden ilk kavgalarında şikayetçi olmadığını bildirdi.

Karşı tarafın husumeti sürdürdüğünü ileri süren Ayan, darbedildiği iddiasıyla rapor alarak üniforması olduğu halde kendisine saldırdığını öne sürdüğü zabıta amiri ve beraberindekilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, zabıta amirinin yeğeni D.A'nın markete gelerek Ayan'ın üzerine yürüyüp kavga ettiği, polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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