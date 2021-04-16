Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor
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Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor

Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Isparta Belediyesi, Ulu Cami ile Hamam arasında kalan ve Atatürk Parkı'nın arka bölümünü de kapsayan 10 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yaptı.

Isparta Belediyesi, Ulu Cami ile Hamam arasında kalan ve Atatürk Parkı'nın arka bölümünü de kapsayan 10 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde olduğu gibi bu bölgede de laleler dikildi. Rengarenk bir şekle gelen laleler görsel şölen sunarken, vatandaşlarda bu alanda vakit geçirerek, fotoğraf çektiriyor.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehre on binlerce lale dikildi. Bu dikim alanlarından birisi de Ulu Cami bölgesinde bulunuyor. Bölgede daha önce yapılan zemin döşemelerinin yenilenmesi ve çevre düzenlemesine şimdi de mevsim itibariyle laleler dikildi. Dikilen laleler ise bugünlerde Ispartalılara şehirde görsel şölen sunuyor. Rengarenk bir şekle gelen Ulu Cami arkasındaki yeşil alana gelen vatandaşlar, hazırlanan güzelliklerden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

'Burası selfie çekilecek kadar güzel olmuş' diyen ve çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden vatandaşlar, "Burasının eski hali harabeydi, kimse gelip oturmazdı. Şimdi ise aileler geliyor. Başkanımız hem çalışıyor, hem de halkla her zaman iç içe. Bizlerin halini hatırını soran, gördüğü yerde selam veren bir başkana sahibiz. Çok memnunuz. Böyle güzellikleri bizlere yaşattığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başka yerlerde böyle güzellikleri görebilmek çok mümkün değil. Başkanımızın çalışmalarını beğeniyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor
Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor
Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor
Son dakika... Isparta'da laleler görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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