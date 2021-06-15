Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
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Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da bir evin avlusundaki köpek kulübesine giren yılan itfaiye ekibi bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Isparta'da bir evin avlusundaki köpek kulübesine giren yılan itfaiye ekibi bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde, bir evin avlusunda köpeğin sürekli havlamasından şüphelenenler kulübeye giren yılanı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yılanı köpeğin kulübesinden çıkardı.

Yakalanan yılan güvenli bir alanda doğal ortamına bırakıldı.

Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Son dakika haberleri: Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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