Son dakika... Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Isparta'da kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sanayi Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Fabrikanın çatı kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen