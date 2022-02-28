Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

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Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberlerine göre Isparta'da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu ele geçirildi.

Isparta'da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu ele geçirildi.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından aranan bir iş yeri ve bir araçtan 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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