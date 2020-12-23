Son dakika... Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonları
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Son dakika... Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonları

23.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:16
Son dakika... Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonları

Son dakika haberleri: Isparta'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uygulandı.

Isparta'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda 9 ayrı sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 138 şişe kaçak/sahte alkollü içecek, 119 litre dökme kaçak/sahte alkollü içecek, 5 kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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