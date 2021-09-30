Son dakika! Isparta'da iş yerinin kolonunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika! Isparta'da iş yerinin kolonunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika! Isparta'da iş yerinin kolonunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Isparta'da bir iş yerinin tadilat yapılan kolonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir iş yerinin tadilat yapılan kolonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Kemal Mahallesi'nde bir iş yerinde tadilat yapıldıktan sonra alçı ve sıva ile kapatılan kolonundan kedi sesi duyan işyeri sahipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kedinin kolonda oluşan boşlukta sıkıştığını tespit etti.

Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılan kedi, veteriner kliniğine götürüldü.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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