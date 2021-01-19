Son dakika! Isparta'da huzurevlerinde CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Isparta Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Alperen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Huzurevlerinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını belirten Sözen, "Virüsün yaşlılar üzerindeki etkisi daha fazla, biz de tedbirlerle yaşlılarımızı korumaya çalıştık. Devletimiz aşılama sürecini başlattı. Bugün yaşılar ve personelimiz aşılarını oldu. Bu imkanı sağladıkları ve öncellikli olarak yaşlıları gördükleri için devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sözen, kurumda şu ana kadar 27 yaşlı ve 33 personelin tamamının aşılandığını bildirdi.

Öte yandan, Yalvaç ilçesinde bulunan huzurevi sakinlerinin de ilk doz aşılama çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen