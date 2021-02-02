Son dakika! Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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Son dakika! Isparta'da firari hükümlü yakalandı

02.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:46
Son dakika! Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Son dakika haberlerine göre Isparta'da firari hükümlü jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta'da firari hükümlü jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B'nin, merkeze bağlı Deregümü köyündeki adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

F.B'nin, "Uyuşturucu madde ticareti yapma", "Hükümlünün ve tutuklunun kaçması" ve "Yoklama kaçağı" suçlarından hakkında 13 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan F.B, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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