Son Dakika | Isparta'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Son Dakika | Isparta'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Isparta'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da bir evde çıkan yangında ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Isparta'da bir evde çıkan yangında ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Olay 18.00'da pirimehmet mahallesi 1721 sokakta bir evin bodrum katında medyana geldi. Evin mutfak bölümünde çıkan yangında evde bulunan yabancı uyruklu bir şahıs dumandan etkilenerek yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri olaya direk müdahale ederek olayın büyümesini engelledi. Duman etkilenen vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Yabancı uyruklu vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi. - ISPARTA

Son Dakika | Isparta'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika | Isparta'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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