Son dakika! Isparta'da bir kişi apartta ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Isparta'da çilingir yardımıyla girilen apartta bir kişi ölü bulundu.

Isparta'da çilingir yardımıyla girilen apartta bir kişi ölü bulundu.

İskender Mahallesi'ndeki bir apartta ikamet eden Kamil Ruhan Şani'den (77) haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli eczacı olduğu öğrenilen Şani'nin cesedi, incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şani'nin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen