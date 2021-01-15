Son dakika... İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi
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Son dakika... İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi

15.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:06
Son dakika... İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi

Son dakika haberleri: İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasının ikinci yarı final maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao finale kaldı.

İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasının ikinci yarı final maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup eden Athletic Bilbao finale kaldı.

Malaga kentindeki La Roselada Stadı'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'nun gollerini ilk yarıda Raul Garcia (Dk.18 penaltıdan ve Dk. 38) attı.

İkinci yarı özellikle Marco Asensio ile hücumda etkili olan Real Madrid, 73. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de sezonun ilk kupasından elenmesini önleyemedi.

Yarı finalin ilk maçında penaltı atışları sonunda Real Sociedad'ı 4-3 yenen Barcelona, 17 Ocak Pazar günü Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması planlansa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.

İspanya'da 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu.

La Liga'nın değerini artırma ve finansman kaynaklarını çoğaltma düşüncesiyle son iki yıldır 4'lü turnuva olarak düzenlenen Süper Kupa'yı bu zamana kadar 13 kez ile en çok kazanan takım Barcelona oldu.

Athletic Bilbao ise 2 kez kupayı müzesine götürdü.

Barcelona ile Athletic Bilbao bu zamana kadar 3 kez final maçında karşı karşıya gelirken, bunlardan 2'sini Katalan takımı 1'ini de Bask takımı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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