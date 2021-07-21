Son dakika: İspanya ekibi Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti
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Son dakika: İspanya ekibi Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti

Son dakika: İspanya ekibi Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre İspanya'nın Breogan Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.

İspanya'nın Breogan Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.

Breogan Kulübü, 22 yaşındaki kısa forvet Musa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Cedevita'da başlayan Musa, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giymişti. Ocak ayında Anadolu Efes'e imza atan genç oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 11,3 sayı, 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Son dakika: İspanya ekibi Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti - Haberler Spor
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