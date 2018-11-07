İspanya'dan Sonra Fransa'da da Bomba Paniği
Fransız polisi, Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bomba bıraktığı şüphesiyle operasyon düzenlediğini duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.
Fransız polisi, Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği şüphesiyle operasyon düzenlediğini duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.
HASTANEYE BOMBALI SALDIRI İHBARI
Fransa polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini açıkladı. La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi.
YOLLAR KAPATILDI, BÖLGE BOŞALTILDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.
ÜZERİNDE BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KADIN YAKALANDI
Üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın operasyonla yakalandı.