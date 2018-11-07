İspanya'dan Sonra Fransa'da da Bomba Paniği

Fransız polisi, Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği şüphesiyle operasyon düzenlediğini duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.

HASTANEYE BOMBALI SALDIRI İHBARI

Fransa polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini açıkladı. La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi.

YOLLAR KAPATILDI, BÖLGE BOŞALTILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.

ÜZERİNDE BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KADIN YAKALANDI

Üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın operasyonla yakalandı.