Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi

23.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:23

Son dakika haberler: AB Komisyonu yanındaki Schuman meydanında toplanan bir grup gösterici, İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle destek gösterisi düzenledi.

AB Komisyonu yanındaki Schuman meydanında toplanan bir grup gösterici, İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle destek gösterisi düzenledi.

Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Özlem Zengin Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Aleyna Tilki Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:24:39. #1.14#
title