Son dakika... İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'e destek gösterisi
23.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:23
Son dakika haberler: AB Komisyonu yanındaki Schuman meydanında toplanan bir grup gösterici, İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle destek gösterisi düzenledi.
AB Komisyonu yanındaki Schuman meydanında toplanan bir grup gösterici, İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir