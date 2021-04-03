Son dakika... İspanya'da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı
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Son dakika... İspanya'da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... İspanya'da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da polis, sürat tekneleri ile Fas'tan İspanya'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteli çökerterek, 100 üyesini gözaltına aldı.

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İspanya'da polis, sürat tekneleri ile Fas'tan İspanya'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteli çökerterek, 100 üyesini gözaltına aldı.

Monparlet Karteli olarak bilinen ve sürat tekneleri ile Fas'tan İspanya'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilla yakınlarındaki Guadalquivir Nehri üzerinden önce İspanya'ya ardından diğer Avrupa ülkelerine uyuşturucu taşıyan kartele operasyon düzenlendi. İspanyol polisi tarafından düzenlenen operasyonda 100 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, tutuklanan 100 şüphelinin belirlenecek tarihte mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Operasyon sonucu 5 tondan fazla marihuana ve 230 kilo esrar ele geçirilirken, üzerinde oynama yapılmış bir tüfek, bir tabanca ve 2'si kamyon olmak üzere 5 araca da el konuldu.

Diğer kartellere lojistik destek

Büyük miktarda yakıt tüketen sürat teknelerinin her zaman kullanıma hazır olması için Monparlet Kartelinin yüksek maaşlı özel elemanları çalıştırdığı belirtildi. Ayrıca, Sevilla eteklerinde bulunan sanayi sitelerinde, onarım ve bakım çalışmaları yapılırken teknelerin saklanmasına hizmet eden birkaç depo ortaya çıkarıldı.

Monparlet Karteli ayrıca diğer uyuşturucu kartellerine bot, mürettebat, yiyecek ve yakıt sağlamakla da suçlanıyor. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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