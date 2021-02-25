Son dakika! İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişi hayatını kaybetti

25.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:28
Son dakika! İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 345 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 568 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 345 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 568 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, yaklaşık iki ay önce her 100 bin kişide 900 kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 206'ya kadar geriledi.

Yüksek can kayıplarının devam ettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 345 artışla 68 bin 813'e, vaka sayısı 9 bin 568 artışla 3 milyon 180 bin 212'ye ulaştı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Portekiz'de günlük can kaybı son 4 ayın en düşük seviyesinde

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 1160 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede 7 Kasım 2020'den bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı bugün en alt seviyeye geriledi.

Ocakta, Avrupa Birliği ülkeleri arasında salgının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında olan Portekiz, OHAL kapsamında alınan sert tedbirler sonrasında her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısını 288'e kadar düşürmeyi başardı.

Bugünkülerle ülkede toplamda ölü sayısı 16 bin 185'e, vaka sayısı 801 bin 746'ya çıktı.

Portekiz'de 16 Mart'a kadar uzatılma kararı alınan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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